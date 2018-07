El sobiranisme aprofita la decisió d'Alemanya per exhibir força en la manifestació d'avui

El Govern, Òmnium Cultural i l'ANC es mobilitzaran avui a partir de les 19 hores pels carrers de Barcelona per reclamar la llibertat dels presos sobiranistes i que els líders que estan a l'estranger puguin tornar sense por a represàlies. La marxa, convocada per les dues entitats sobiranistes i l'Associació Catalans pels Drets Civils, va ser convocada en conèixer-se la decisió del Govern central de traslladar els presos a centres penitenciaris de Catalunya, un acostament que ja s'ha completat. Amb aquesta mobilització, amb el lema Ni presó, ni exili, us volem a casa volen manifestar que no consideren l'acostament cap «gest polític» del Govern de Pedro Sánchez, i que només es conformaran quan tots els presos surtin en llibertat. Amb la marxa ja convocada, es va conèixer la decisió de la justícia alemanya d'extradir Carles Puigdemont només per malversació, i aquesta qüestió també sobrevolarà l'acte: els sobiranistes ho veuen com un triomf, ja que el tribunal ha descartat la rebel·lió.

En una entrevista d'Europa Press, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va explicar que aquest dissabte des dels carrers de Barcelona volen enviar un missatge al Govern central: «No acceptem ni presó, ni exili, ni extradició». El sobiranisme considera que el gest polític que reclamen al Govern hauria d'arribar des de la Fiscalia General de l'Estat: «Això no s'arregla amb un acostament dels presos polítics. Si de debò voleu un gest, que la Fiscalia retiri els càrrecs», exposa Mauri. La presència de membres del Govern serà al més alt nivell: ja han confirmat la seva assistència el president del Govern, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i la portaveu i consellera de Presidència, Elsa Artadi, i no es descarta la presència d'altres membres de l'Executiu català. La marxa també comptarà amb membres del PDeCAT, JxCat, ERC, la CUP, els comuns i Demòcrates, i començarà en l'encreuament entre els carrers de Tarragona i Diputació i recorrerà aquesta distància fins a l'Avinguda Josep Tarradellas amb Rosselló de la capital catalana (fins a la presó Model). Entre els assistents hi haurà Artur Mas, Xavier Trias, Marta Pascal i Carles Campuzano (PDeCAT); Sergi Sabrià, Gerard Gómez del Moral, Marta Vilalta i Gabriel Rufián (ERC); Maria Sirvent (CUP); Elisenda Alamany i Sònia Farré (comuns), i Núria de Gispert i Toni Castellà (Demòcrates).