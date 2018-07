El Suprem notifica al Parlament la suspensió dels diputats

El Tribunal Suprem (TS) va notificar ahir al president del Parlament, Roger Torrent, la suspensió de càrrec públic a l'expresident Carles Puigdemont i als altres cinc diputats investigats pel procés independentista.

Segons van explicar fonts parlamentàries, el Suprem va enviar per correu certificat la notificació adreçada al president que ha entrat en el registre del Parlament passades les 11.00 h d'aquest divendres.

El Parlament està a l'espera d'un informe dels lletrats sol·licitat per la Mesa de la Cambra per dirimir com ha d'aplicar aquesta suspensió a les portes d'un ple que començarà dimarts vinent a la tarda.

La Mesa del Parlament, l'òrgan rector de la Cambra, es va reunir aquest dijous per abordar la qüestió, però no va prendre cap decisió en al·legar que no havia rebut la comunicació oficial que els diputats havien estat suspesos.



Sis parlamentaris afectats

La decisió del jutge Pablo Llarena afecta sis parlamentaris, quatre de JxCat (Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez) i dos d'ERC (Oriol Junqueras i Raül Romeva) i podria fer perdre a aquests dos partits i a la CUP la majoria absoluta que ara tenen a la Cambra.

El president del Parlament, Roger Torrent, va reaccionar, en una entrevista a l'ACN, a la notificació que el Tribunal Suprem i el jutge Pablo Llarena li ha enviat comunicant la interlocutòria de suspensió de sis diputats independentistes de la cambra.

Torrent va voler garantir que, sigui quina sigui la resposta definitiva que acabi adoptant el Parlament, «es farà tot el que estigui al seu abast per defensar els drets polítics dels diputats del Parlament i per extensió els drets col·lectius de participació del país».



«No aporta res de nou»

A més, el president considera que la notificació «certament no aporta res de nou del que ja se sabia», i per això ha insistit que, al seu criteri, «els diputats que són a presó o a l'exili no han comés cap delicte i haurien d'estar en llibertat, al carrer avui mateix».

La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va instar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, a complir amb el dictamen del Tribunal Suprem que suspèn els sis diputats investigats pel procés independentista, després que el tribunal hagi notificat a Torrent aquest divendres la seva decisió oficialment.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que anul·li la decisió del jutge Pablo Llarena de suspendre'l dels seus càrrecs públics, ja que entén que no es dóna cap dels requisits per a això i que l'última paraula correspondria al Parlament.