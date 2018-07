Torrent insta a demostrar que l'Estat «vol diàleg»

El president del Parlament, Roger Torrent, va instar la Fiscalia i la nova fiscal general de l'Estat, María José Segarra, a «retirar les acusacions de rebel·lió» contra els processats pel cas de l'1-O, després que la justícia alemanya hagi acceptat extradir l'expresident Carles Puigdemont a Espanya per malversació però no per la resta de delictes que li imputen a l'Estat, entre ells el de rebel·lió.

Torrent va considerar que «vist el que diuen els tribunals europeus, queda cada cop més clar que per a la fiscal general de l'Estat és imperatiu que retiri acusacions que són absolutament mentida i que no es creu ningú més que Llarena». «Ara té una oportunitat per demostrar que vol un diàleg franc, sincer i en termes democràtics. Té l'oportunitat de demostrar-ho retirant les acusacions per rebel·lió», va sentenciar.

I és que el president del Parlament veu la decisió de la justícia alemanya com un element que demostra que el que estan reclamant els independentistes té suport en els tribunals internacionals.

«No és només que ho diem nosaltres i que els fets vagin demostrant les evidències que no hi ha delicte, és que a més ho demostren els tribunals europeus. Ja no és només una cosa que els republicans diguem això, ho diuen altres tribunals», va comentar, tot afegint que creu que, després d'això, «l'únic camí que pot tenir la Fiscalia si realment vol fer justícia i ser justa és retirar unes acusacions que no haurien d'haver existit mai».