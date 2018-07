Junqueras i Romeva demanen la llibertat i proposen com a alternativa l'arrest domiciliari o un dispositiu telemàtic

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha demanat aquest dilluns davant del Tribunal Suprem la llibertat provisional dels seus clients, oferint com a alternatives a la presó la col·locació d'un dispositiu de rastreig telemàtic o l'arrest domiciliari, entre altres, per disminuir el risc de fuga. L'escrit al·lega que la presó provisional afecta diversos drets, entre ells el de defensa, la protecció de la vida familiar, els drets dels menors i els de representació política.

El recurs diu que tot i que Junqueras i Romeva no formen part del Govern, l'executiu català està "actualment desenvolupant la seva activitat amb normalitat" i per tant "la seva llibertat no pot incidir el més mínim en actuacions de govern que poguessin remotament assimilar-se als il·lícits pels que s'ha processat; no hi ha risc de reiteració delictiva rellevant".

L'advocat recorda que Junqueras porta 257 dies en presó provisional i Romeva 115. "El mer transcurs del temps és, segons doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, suficient per motivar la revisió de la presó provisional, en reduir molts dels riscos que poguessin haver-se apreciat en les inicials resolucions adoptades", assegura.

Sobre l'afectació de la presó a la vida familiar, diu que l'esposa i els fills, de 3 i 5 anys, de Junqueras estan sota un "estrès emocional sever", i que la situació de patiment psicològic dels fills de 9 i 12 anys i la dona de Romeva també està acreditada. Les conseqüències més importants pels fills és que la separació pot afectar la relació paterno-filial.

Sobre l'afectació al dret de defensa, Van den Eynde al·lega que si es fa el judici amb els polítics encara empresonats se'ls "estigmatitzarà", quedarà afectada la seva consideració pública i hauran de passar un "immerescut calvari de trasllats".

Per tot això, i citant jurisprudència internacional que obliga la fiscalia a demostrar que les alternatives a la presó no són adequades o viables, l'advocat proposa l'arrest domiciliari, un dispositiu de rastreig telemàtic, el control policial o la compareixença periòdica als jutjats.