L'imam de Ripoll no va superar els tests psicològics de confident per al CNI

Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll que és considerat autor intel·lectual dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, no va superar els tests psicològics de confident per determinar si podia ser una font fiable per al CNI, segons ha avançat TV3 citant fonts de la divisió d'intel·ligència de l'Estat espanyol.

La relació d'Es Satty amb el CNI ja havia transcendit, però l'organisme manté que quan hi va haver els atemptats, ja no estava en contacte amb ell. El CNI sempre ha defensat que havia tingut contacte amb Es Satty entre el 2010 i el 2014, en una època en què el posteriorment imam de Ripoll estava a la presó d'Alacant per una qüestió de tràfic de drogues.

TV3 també ha anunciat que, segons les seves informacions, Es Satty podria tenir un paper menys preponderant en l'autoria intel·lectual dels atemptats de la que se li atribueix fins ara, ja que podria haver rebut ordres d'una altra persona establerta al centre d'Europa.