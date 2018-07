Paluzie diu que representants de l'ANC assistiran la Crida Nacional per la República

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat aquest dilluns que una representació de la seva entitat assistirà a la presentació de la Crida Nacional per la República, el nou espai que impulsen l'expresident Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez. «Ens esperem a sentir-ho per valorar», ha assegurat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3.

Paluzie, que ha assegurat que van rebre diumenge la invitació, ha apuntat però que emmarquen el projecte en les «recomposicions d'espais, moviments» que veuen als partits. «Després d'una commoció com el que va passar a l'octubre i la repressió política posterior i com han reaccionat els diversos actors, és lògic que hi hagi recomposicions a l'espai polític», ha assegurat. Durant l'entrevista, Paluzie s'ha mostrat "satisfeta" per la mobilització 'Ni presó ni exili, us volem a casa' d'aquest cap de setmana.

La valoració és positiva perquè «no era el millor dia», a les portes de l'estiu, «poc marge» de convocatòria i amb el mundial de futbol en marxa, ha dit. En aquest context ha assegurat que no tem per una desmobilització aquesta Diada i ha confiat que les bases independentistes surtin al carrer per reclamar que «es faci efectiva la república catalana». També ha apuntat també a curt termini preparen la concentració a les portes de la presó on serà traslladada l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

D'altra banda, Paluzie ha assegurat que no han rebut formalment cap invitació per reunir-se amb els representants de SCC i que ho analitzaran si es produeix.«Ho hauríem de discutir als òrgans de decisió interns de l'assemblea perquè és evident que aquesta entitat té uns orígens i uns fundadors de caire feixista i tradicionalment l'assemblea no li ha donat representativitat; [...] fins ara no s'ha plantejat el cas», ha insistit.