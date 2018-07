Puigdemont fa una crida a la unitat en el seu projecte de Crida Nacional per "cristal·litzar" la república

Carles Puigdemont ha reclamat avui "generositat" per unir el sobiranisme en el futur moviment de la Crida Nacional per a la República, que ha recalcat que "no va contra ningú", ja que "tothom és necessari". No obstant, avui mateix, ERC s'ha desmarcat del projecte, que ha qualificat d'espai de centredreta.

Puigdemont ha intervingut a través de videoconferència en l'acte de presentació de la Crida, amb el qual busca adhesions per construir un moviment polític transversal i d'ampli espectre sobiranista, amb el suport del president del grup de JxCat, Jordi Sànchez (a la presó), i el president català, Quim Torra.

Aquest últim havia d'assistir a l'acte però el seu vol procedent d'Alemanya s'ha endarrerit i li ha impedit ser-hi present, per això ha enviat una nota de veu que ha estat reproduïda a l'Ateneu Barcelonès.

Torra ha destacat que "la Crida va de donar el pas endavant que necessitem perquè tots junts, amb tota la força de la unitat, puguem crear aquest moviment que beu del referèndum de l'1 d'octubre".

El president català ha reclamat "esforços i sacrificis" per a una independència que creu que és una "causa justa", ja que "només fent efectiva la república tindrem el futur que somiem per als nostres fills".

De la seva banda, Puigdemont, que impulsa aquest moviment sent militant del PDeCAT, ha demanat generositat als actors sobiranistes: "Ho hem de fer amb gran generositat, no contra ningú, perquè tothom és benvingut, no sobra ningú, cada aportació és imprescindible", ha recalcat.

"Només s'aconseguiran els objectius ajuntant-nos, no anant contra ningú sinó a favor de tots", ha assenyalat el líder de JxCat, que ha incidit que la "República catalana té molts accents i els necessitem tots".

A les portes de l'assemblea del PDeCAT del pròxim cap de setmana i amb l'emergència del nou moviment, Puigdemont ha indicat que "els ingredients de JxCat són "útils i vigents", i que és moment de fer "política de forma diferent", sabent interpretar quina demanda la societat "en cada moment", doncs entén, segons ha dit, que "els temps nous demanden revisions".

En tot cas, Puigdemont ha subratllat que la Crida és només "un punt de partida obert a tothom", per això el seu destí el decidiran les persones que s'hi apuntin i que participin en la convenció de la tardor vinent.

Per captar adhesions, la Crida té un manifest que han llegit el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, amb la portaveu adjunta de JxCat Gemma Geis.

De la seva banda, Jordi Sànchez, que avui compleix nou mesos a la presó, ha intervingut a través d'una carta que ha llegit el diputat Toni Morral, en la que s'ha presentat com un "ferm partidari de la unitat" perquè "quan hem anat junts hem avançat".

L'exlíder de l'ANC ha remarcat que la Crida no és per a "refundar cap espai ni partit", sinó per "confluir sense renunciar" cadascun a allò que és, per això ha fet una crida a les "persones que ens sentim d'esquerres a sumar-nos per construir a un espai transformador que ens faci victoriosos fins a la república".

A l'acte ha assistit la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries, el secretari de la Taula Eusebi Campdepadrós (JxCat), el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol i el president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni (PDeCAT), entre d'altres.

També hi havia les dones dels presos Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, Susanna Barreda, Meritxell Lluís i Blanca Bragulart, respectivament, així com la germana de l'exconseller d'ERC Toni Comín (a Bèlgica), Betona Comín