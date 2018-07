La defensa de Jordi Borràs avisa que la denúncia del policia intenta «equiparar» l'agressió a una baralla

La defensa del fotoperiodista Jordi Borràs avisa a través d'un comunicat que la denúncia de l'agent de la policia espanyola contra Borràs per insults i agressió és un intent d'"equiparar aquella situació a una baralla amb la voluntat d'emmascarar la veritat".

En el comunicat, publicat aquest dimarts al compte de Twitter de Borràs, la defensa afirma que l'agressió que va patir aquest dilluns al vespre al carrer de Capellans, al barri Gòtic, per part d'un agent de la policia espanyola va estar motivada per la seva "tasca periodística", "lligada a la investigació de grups d'ultra dreta" i "a favor de la no discriminació i la democràcia". També demanen a totes aquelles persones que fossin testimonis de l'atac que va patir el fotoperiodista i que en tenen proves gràfiques que es posin en contacte amb l'equip jurídic que el representa.

En el comunicat, asseguren que Borràs va fer "cas omís" d'una persona que l'havia reconegut i el va començar a increpar, al crit de 'Viva España!', al carrer de Capellans, quan tornava de cobrir un acte. Segons expliquen, l'actitud d'aquest home va persistir i, després de tornar a cridar 'Viva España!' i 'Viva Franco', "va començar a colpejar-lo amb els punys repetidament al cap i a la cara tot causant-li lesions de diversa entitat". Quan Borràs va requerir a crits presència policial, l'agressor li va respondre que ell era policia.

Diverses persones van dirigir-se a socórrer Borràs i van intentar retenir l'agressor fins que arribés la policia, si bé va poder fugir de la zona. En el comunicat, agraeixen a totes les persones que el van ajudar, així com la tasca dels Mossos d'Esquadra i del CUAP Ciutat Vella.