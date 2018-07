Esquius demana als mossos «recuperar l'orgull» de pertànyer al cos després d'«una època difícil»

El nou cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari bagenc Miquel Esquius, ha assenyalat als agents que és "prioritari recuperar l'orgull de pertànyer a un dels cossos policials més antics d'Europa" després d'"una època difícil". En una carta publicada a la intranet del cos i a la qual ha tingut accés l'ACN, Esquius demana "màxima professionalitat, individual i col·lectiva" i recuperar "la confiança" de les institucions que "l'hagin posat en dubte".

Esquius, que va ser nomenat cap dels Mossos la setmana passada, situa els robatoris a l'interior de domicili i les agressions sexuals com dos dels delictes que "ara mateix requereixen la nostra màxima atenció i lluita", així com l'alt índex de sinistralitat mortal a les carreteres, que en el primer semestre ha pujat un 42% respecte al mateix període de l'any passat.

Esquius demana "la implicació i l'ajuda de totes les persones" que formen part del cos de Mossos, des de cada "parcel·la de responsabilitat", per millorar la seguretat i el benestar dels ciutadans. En aquesta missió, remarca, és "imprescindible la col·laboració, la coordinació i la recíproca lleialtat institucional amb les policies locals, amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat", així com amb "la resta d'actors socials que intervenen en el benestar i la cohesió social".

Com ja va fer en la presentació als comandaments i davant els mitjans de comunicació, Esquius destaca a la carta que he que ha acceptat l'encàrrec "pel sentit de la responsabilitat i del deure, com sempre s'ha fet dins dels Mossos d´Esquadra quan s'ha hagut d'assumir una destinació o una nova responsabilitat". També com va fer davant els periodistes, subratlla que se sent "hereu" dels caps del cos que l'han precedit, el major Joan Unió, el comissari Josep Milán, el major Josep Lluís Trapero i el comissari Ferran López, a qui agraeix la "feina feta" i el "mestratge". També agraeix al conseller d'Interior, Miquel Buch; al secretari general del departament, Brauli Duart, i al director de la Policia, Andreu Martínez, la confiança que li dipositen.