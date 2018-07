La Generalitat aprova avui la gestió pública de l'aigua

El Consell Executiu aprovarà avui la creació del nou ens públic que substituirà Aigües Ter-Llobregat (ATLL), l'empresa pública que es va privatitzar per part del Govern d'Artur Mas i que el Suprem ha obligat a rescindir-ne la venda. El nou ens, que gestionarà la producció i subministrament d'aigua potable a la població, entrarà en funcionament l'1 de gener del 2019, liquidarà l'actual i no apujarà les tarifes aquest 2018.

En la seva primera compareixença a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va ressaltar ahir la voluntat del Govern de complir el mandat parlamentari i va anunciar que es tractarà d'un ens gestor directe que adoptarà la forma d'entitat de dret públic, controlat per la Generalitat. El conseller va recordar que el Projecte de decret llei s'ha tramitat d'urgència per comptar com més aviat millor amb aquest gestor propi i públic i que «el mateix decret inclou les mesures que anul·len l'increment de la tarifa d'ATLL que es va tramitar per a aquest any». Va assegurar que «des del gener d'aquest 2018 i fins que no s'aprovi la nova tarifa de l'ens públic, l'increment de la tarifa serà zero».

Calvet va detallar també que s'aprovarà la comissió liquidadora de l'antic ens. En aquest sentit, l'empresa concessionària està obligada a mantenir la prestació del servei amb les mateixes condicions i estàndards de qualitat que establia el plec de condicions de l'adjudicació. Es tracta, doncs, «d'una fita estratègica per gestionar de forma totalment pública l'abastament en alta de cinc milions de persones i 140 municipis».

El conseller va afirmar que en el període 2017-2021 les inversions en infraestructures podran pujar fins a 611 milions i va subratllar la importància del «consens i cooperació institucional» en l'àmbit de l'aigua, que ha generat «bons resultats com els de la Taula del Ter».

L'esforç de l'ACA



Damià Calvet també va destacar l'esforç dels darrers anys de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha permès consolidar la seva estabilitat financera «després d'anys molt crítics, amb un deute que ascendia a 1.368 milions». Així mateix, va assenyalar «l'enorme volum d'inversions de l'ACA, com els 57 milions destinats a garantir infraestructures i serveis de cicle de l'aigua».