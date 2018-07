El Govern autoritza la venda directa de llet crua de vaca

La Generalitat ha aprovat avui el Decret que autoritza la venda directa de llet crua de vaca i que regula l'activitat comercial d'aquest producte entre el ramader i el consumidor final.

En un comunicat, el govern destaca que la nova normativa pretén "ajudar a la diversificació" de la producció ramadera catalana, un sector que ha qualificat de "molt tecnificat i altament professionalitzat", les millores tecnològiques del qual han permès la normativa.

El Decret recull els requisits que exigeix la normativa europea d'higiene alimentària per desenvolupar aquest tipus de venda en els àmbits de la producció, la manipulació, l'envasament, el transport, l'etiquetatge i la informació al consumidor.

A més, la normativa catalana afegeix alguns requisits addicions relatius a les condicions sanitàries de les explotacions i a la formació del personal, entre d'altres.

Segons el Govern, aquest nou tipus de venda millora les característiques organolèptiques de la llet, i la Generalitat pretén "fomentar l'economia circular, la valorització dels productes del territori i la venda de proximitat".

A Catalunya, com a d´altres països europeus, s´ha instaurat darrerament un nou sistema de venda de llet per mitjà de màquines automàtiques que va començar amb la venda de llet pasteuritzada, tot i que actualment ha evolucionat en els països del nostre entorn, com França o Itàlia, a la venda de llet crua.