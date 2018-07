Els lletrats obren la porta que diputats suspesos siguin substituïts

L'informe que els lletrats del Parlament han confeccionat a instàncies de la Mesa per abordar l'aplicació de la interlocutòria que el jutge del Suprem Pablo Llarena va emetre per suspendre sis diputats independentistes, ja ha estat lliurat. El document obre la porta i planteja com una possibilitat –si no es vol suspendre de tots els drets ni alterar les majories parlamentàries- acollir-se a la via que Llarena va idear amb la figura del diputat substitut. Així, els lletrats expliquen que una de les possibilitats per aplicar la interlocutòria és que un diputat assumeixi «simultàniament la condició de substitut d'un altre diputat suspès del seu mateix grup parlamentari». Aquesta substitució temporal implicaria la delegació del seu vot i també les seves funcions com a diputat de la cambra. Així, es permetria «que el diputat suspès exercís tant el seu dret de vot, com subscriure les iniciatives parlamentàries escaients».

Aquesta fórmula és la que, molt probablement, proposarà el president, Roger Torrent, a la Mesa del Parlament aquest dimarts perquè s'apliqui, donat que «compliria les premisses de no permetre que cap diputat es veiés obligat a deixar l'acta ni que s'alteressin majories», tal i com va deixar clar en una entrevista recent. Amb tot, l'informe apunta també que aquesta figura de la substitució transitòria a mans d'un diputat del mateix grup seria temporal, i a l'espera d'un canvi del Reglament de la cambra que prevegi una substitució temporal amb un nou diputat, segons el comunicat sobre el document que ha enviat Presidència del Parlament. De fet, l'escrit dels lletrats remarca que aquesta fórmula seria una de les possibilitats «tenint en compte el precedent que suposa la interpretació donada per la Mesa del Parlament i pels Serveis Jurídics de la cambra al mecanisme reglamentari de delegació de vot, també en virtut de resolució judicial».

L'informe es planteja també que la suspensió automàtica dels diputats es pot fer efectiva perquè l'article 25 del Reglament ho preveu, previ acord de la Mesa, en els casos que «s'hagi dictat l'acte d'obertura de judici oral contra un diputat per delictes de corrupció», i «atesa l'obertura d'aquesta clàusula i el caràcter genèric del terme 'corrupció', permet acudir, en cas de dubte, a un dictamen emès per la Comissió de l'Estatut dels Diputats».