Puigdemont crida a la unitat sobiranista per fundar un nou moviment a la tardor

Crida Nacional per la República, la iniciativa promoguda per l'expresident català Carles Puigdemont, va llançar ahir un manifest en el qual fa una crida a la unitat del sobiranisme per«constituir un moviment per la república», que cristal·litzarà en una convenció a la tardor. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reclamar« generositat» per unir el sobiranisme en el futur moviment, que va recalcar que «no va contra ningú», ja que «tothom és necessari».

Així ho planteja el manifest presentat ahir a la tarda en un acte en un Ateneu Barcelonès ple a vessar, convocat pel mateix Puigdemont i promogut també per l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, que no va poder anar-hi en haver-se cancel·lat el vol que tenia previst prendre des d'Alemanya, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, en presó preventiva.

El manifest planteja cinc compromisos, el primer dels quals és «desplegar una estratègia destinada a convertir Catalunya en un Estat independent, en forma de república, nacionalment lliure».

Advoca també per constituir un «moviment sobiranista d'ampli espectre i transversal», que «cristal·litzi en un instrument polític organitzat», amb totes aquelles persones que «comparteixin l'objectiu de proclamar la república catalana mitjançant mètodes exclusivament pacífics i democràtics». Els impulsors del manifest adquireixen el compromís de «dissoldre» aquest instrument polític unitari «un cop assolit l'objectiu d'instauració de la república catalana».

Al matí, ERC ja es va avançar a rebutjar participar del projecte polític de Torra i Puigdemont. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, va emmarcar a nova formació en el «centredreta republicà» i per tant va considerar que no se senten cridats a participar-hi directament. «El país i l'independentisme necessiten d'un centredreta fort i potent, cadascú ha de créixer en el seu espai per a després poder sumar tots per ser més forts. Això ens farà guanyar la República», va dir, apostant així per «sumar en la unitat d'acció» però des de partits diferents. «Si l'objectiu del nou projecte que recompon l'espai de JxCat, PDeCAT i CDC és la República, segur que ens seguirem entenent», va sentenciar.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va apuntar però que emmarquen el projecte en les «recomposicions d'espais, moviments» que veuen als partits. «Després d'una commoció com el que va passar a l'octubre i la repressió política posterior i com han reaccionat els diversos actors, és lògic que hi hagi recomposicions a l'espai polític», va dir.

Per la seva part, la portaveu adjunta del grup parlamentari de Cs, Sonia Sierra, va assegurar que el projecte Crida Nacional per a la República, és un «enèsim intent de netejar el partit del 3%». La diputada de Cs es va referir així a l'antiga CDC i al partit que en va néixer fa dos anys, el PDeCAT, que aquest cap de setmana es reuneix en assemblea. «Li van canviant el nom cada setmana, però no hi ha canvi de nom ni estelada prou gran per tapar la corrupció que tenen», va etzibar Sierra. En aquest context va assegurar també que els partits independentistes estan «barallats entre ells» però va evitar entrar en més detalls sobre una «crisi» de partits. «Només es posen d'acord per saltar-se les lleis i per intentar separar-nos de la resta d'Espanya i Europa, amb la resta és evident que no», va resoldre.



Reconèixer errors

A les crítiques s'hi va sumar també el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, qui va demanat que el projecte Crida Nacional per a la República «reconegui» que les coses «no s'han fet bé» i que l'independentisme ha generat «equivocacions molt greus». Illa va instat el nou moviment a acceptar l'actual marc de convivència, tot i que els va recordat que es pot canviar a través dels procediments establerts. Amb tot, els va dit que la via unilateral i la il·legalitat no ha portat «res de bo» per a Catalunya. «Mentre no hi hagi un reconeixement explícit que les coses no s'han fet bé, no es va pel bon camí», va avisar Illa.