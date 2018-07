Ciutadans i el PP veu un «frau» en la substitució dels suspesos

La substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem ha obert un debat intern a les files de l'independentisme, en el qual JxCat exigeix que la solució que adopti la Mesa del Parlament només s'apliqui «de manera excepcional» durant el ple dels pròxims dos dies.

La Mesa va ajornar la descisió fins avui sobre com ha d'aplicar la resolució judicial que suspèn sis diputats -de JxCat i ERC-, si bé els grups ja disposen de l'informe dels lletrats de la cambra, que planteja que deleguin el seu vot i les seves funcions a altres diputats «per substitució temporal».

La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va argumentar que el fet que aquests diputats puguin delegar el vot i les seves funcions no representa cap frau de llei, «al contrari, qui pot cometre frau de llei és el que està intentant alterar les majories democràtiques que hi ha al Parlament».

En canvi, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar a la Mesa que «garanteixi» que es compleixi la resolució del Suprem que suspèn als diputats processats per rebel·lió i va advertir que presentaran un recurs d'empara si no ho fa. Les resolucions judicials s'han de complir. El que no pot ser és que no complim una resolució judicial perquè a l'independentisme no li vagi bé», va dir Arrimadas.

També el diputat del PPC al Parlament Alejandro Fernández va alertar que permetre el vot delegat dels diputats suspesos seria un «frau de llei» i es va mostrar partidari que «renunciïn» a l'escó perquè puguin ser substituïts.

El secretari segon de la Mesa, el socialista David Pérez, va assegurar que el seu grup espera que la Mesa compleixi la resolució del Suprem i «suspengui i substitueixi» temporalment els diputats processats, i que, si no hi ha un acord sobre aquesta qüestió, se suspengui el ple.