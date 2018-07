Sánchez ofereix als sobiranistes votar un nou Estatut per resoldre la crisi catalana

El president del Govern, Pedro Sánchez, va subratllar ahir que Catalunya té un Estatut que no va votar i la crisi només es resoldrà votant «un acord», però no la «ruptura» que plantegen els independentistes mitjançant la celebració d'un referèndum.

La situació a Catalunya va estar present a la compareixença de Sánchez davant el ple del Congrés per informar del seu programa de govern pel que queda de legislatura i on va considerar que el diàleg ha de ser essencial.

«Dialogar no és cedir. Dialogar és fer política», va assegurar davant les crítiques que va rebre per la reunió que va mantenir en el Palau de la Moncloa amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

Reconduir la crisi institucional a Catalunya va insistir que és una prioritat per al seu Govern, i en aquesta obstinació va dir que és imprescindible avançar en la garantia de la vigència efectiva del marc estatutari i constitucional.

Després d'aquestes paraules, el portaveu d'ERC, Joan Tardà, va insistir en la defensa d'un referèndum i va lligar que es permeti el que el seu grup doni suport a iniciatives de l'Executiu. També va assegurat que si el Govern segueix negant a celebrar un referèndum condemnarà els independentistes a tornar a «desobeir».



El conflicte

Amb la premissa de negar la possibilitat d'un referèndum negociat, Tardà va dir que no només no es trobaran, sinó que «no hi haurà solució per al conflicte actual», al mateix temps que va augurar que aquesta actitud tornaria a provocar «els mateixos efectes» que van portar al conflicte actual, amb l'1-O.

Sánchez es va mostrar disposat a ser audaç per resoldre la crisi política catalana i explorar solucions, malgrat les grans diferències que existeixen entre els partits. Al seu parer, l'important no és veure a què es renuncia, sinó a quins acords s'està disposat a arribar en favor de la ciutadania catalana i espanyola.Va ser llavors quan es va referit a la proposta de Tardà que hi hagi una votació i quan va recordar que ell, al debat de la moció de censura, ja va fer una reflexió que ahir va repetir.

«Catalunya, després de la sentència de Tribunal Constitucional, té un Estatut que no va votar, i, en conseqüència, la crisi només es resoldrà votant. Però la discrepància de fons -va puntualitzar- és que nosaltres volem votar un acord i vostès pretenen votar una ruptura». Després d'advertir Tardà que els independentistes necessiten a altres grups per arribar a les tres cinquens parts necessaries del Parlament per aprovar reformes com la de l'Estatut i la llei electoral, va insistir en la seva disposició a explorar fórmules d'acord dins del marc constitucional.

Es tracta per a ell d'una «carrera de fons» que exigirà «determinació, temprança, sentit d'Estat i generositat per part de tots».



El PP i Ciutadans, contra Sánchez

Catalunya va ser també molt present en la intervenció del portaveu del grup popular, Rafael Hernando, qui va demanar Sánchez que aclarís si està amb Espanya o amb aquells que olen trencar-la, en referència als independentistes catalans. En aquest sentit, va desqualificat la defensa que fa el president del Govern d'una «Espanya nació de nacions» perquè creu que «una aberració política, jurídica i constitucional».

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, també va qualificar d'«indecent» l'actitud equidistant que, segons ell, manté a Catalunya el president del Govern «entre colpistes i demòcrates».Rivera va acusar Sánchez de trencar el bloc constitucionalista «per conquistar el vot de Torra i Rufián» i va considerar una vergonya que el Govern «no digui ni mu» quan s'impedeix al cap de l'Estat viatjar «a una part de l'Estat».

Les intervencions d'Hernando i Rivera van portar al cap de l'Executiu a advertir-los que ja es va acabar el «conte» de viure del «greuge» de Catalunya a l'Estat i va assenyalar que l'inici de les converses amb la Generalitat ha deixat clar qui són els que viuen del conflicte i qui els que volen «desconstruir-lo».



Relacions de «ring de boxa»

«Hi ha grups que pensen que les relacions s'han de substanciar en un ring de boxa. Aquest -va recalcar- no és el cas d'aquest Govern». Entre altres portaveus que es van referira la situació catalana, el del PDeCAT, Carles Campuzano, va advertir igualment a Sánchez que l'estabilitat del seu Executiu «dependrà, en gran manera, dels sobiranistes catalans».