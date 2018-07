Un sindicat de Mossos denuncia temperatures properes als 30 graus als vestidors de comissaries

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha denunciat davant de la Inspecció de Treball les temperatures anormalment altes que es donen als vestidors d'algunes comissaries. Així, per exemple, han registrat temperatures properes als 30 graus a les dependències de Vilanova i la Geltrú, Sitges (Garraf), Viladecans i Sant Boi de Llobregat. La demanda ve del desembre del 2016, però en aquestes comissaries no s'ha instal·lat climatització perquè Interior considera que els vestidors no són "llocs de treball" i, per tant, només hi ha extracció d'aire.

El juny de l´any passat, USPAC va portar com a punt, al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, la manca de climatització als vestidors de la majoria, per no dir totes, de les Comissaries de Mossos d´Esquadra, sobretot a les de la Regió Metropolitana Sud. Anteriorment havien presentat diverses queixes a l´administració per a buscar una solució a aquest problema "endèmic".

"És un problema evident, del qual hem recollit innumerables queixes i, que en un principi, pensàvem que la DGP estaria per la labor de solucionar aquest desconfort que pateixen els seus treballadors cada vegada que utilitzen els vestidors, però no. Els companys/es comencen el servei i, després de canviar-se, ja porten l´uniforme xop de suor o que acaben el servei i es troben en la mateixa situació amb la roba que han portat de carrer. Lamentable!", diu USPAC en un comunicat. En algunes comissaries s'han col·locat ventiladors, però són insuficients. També hi ha d´altres comissaries, en zones de fred, que presenten el mateix problema però tenint com a vestidor un "congelador" en comptes d'una "rostisseria".

En la denúncia davant d'Inspecció de Treball, el sindicat recorda que la legislació laboral estableix que es considera lloc de treball qualsevol àrea del centre de treball a la qual els treballadors puguin accedir per raó de feina, inclosos "serveis higiènics, locals de descans o primers auxilis i menjadors".