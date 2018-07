Torrent suspèn el Ple del Parlament pel desacord en l'aplicació de la suspensió de diputats

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat a la Mesa del Parlament la suspensió del ple de la cambra que s´havia de celebrar aquest dimecres i dijous. En breu, la Junta de Portaveus s´haurà de reunir per aprovar definitivament la cancel·lació, però Torrent ja ha pres la determinació. La mesura ve provocada pel desacord en l´aplicació de la suspensió de sis diputats, fruit de la interlocutòria dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per als processats per l´1-O. I és que Torrent ha portat a la Mesa la seva proposta per acollir-se a la ´via Llarena´ i que els sis diputats fossin "substituïts per membres que designessin els seus grups parlamentaris". Però JxCat pretenia que aquesta mesura s´apliqués a tots excepte al seu líder, Carles Puigdemont, assegurant que la seva situació podia ser diferent fruit de la decisió del tribunal alemany de no extraditar-lo per rebel·lió. ERC i Torrent, però, han mantingut la seva proposta al·legant que la situació de l´expresident processalment segueix sent la mateixa que la de la resta d´implicats. A l´hora de la votació a la Mesa, però, s´ha acabat produint un empat, amb els vots a favor de la proposta d´ERC i PSC, els vots en contra de Cs, i el vot partit de JxCat, amb un vot en contra i una abstenció. Bloquejada així la situació, l'empat no s'ha pogut desfer. Segons JxCat, la seva divisió estava acordada i ha servit per "visibilitzar" la seva posició i forçar la suspensió del ple.