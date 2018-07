Cuixart demana la llibertat en descartar Alemanya el delicte pel qual l'imputen

La defensa del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha demanat al Suprem que el deixi en llibertat, a la llum de la decisió de la justícia alemanya de no extradir l'expresident català Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió, l'únic que se li imputa i pel que segueix en presó preventiva.

Segons va informar Òmnium Cultural, Marina Roig, advocada de Cuixart, ha presentat un escrit davant la sala penal del Suprem per demanar la posada en llibertat del seu client, tal com han fet els altres líders independentistes que són en presó preventiva processats per rebel·lió.

L'advocada raona en el seu escrit que el tribunal de Schleswig-Holstein no aprecia indicis de delictes de rebel·lió en el procés independentista, per la qual cosa no té sentit que el seu client segueixi a la presó tenint en compte que és l'únic delicte pel qual ha estat processat, ja que en no formar part del Govern no se li imputa malversació de cabals públics.

L'escrit es remet també al manifest que fa uns mesos van signar més d'un centenar de catedràtics i professors de dret penal espanyol, que nega que els fets de què s'acusa als líders independentistes empresonats encaixin en el delicte de rebel·lió, que el Codi Penal castiga amb fins a 30 anys de presó.

Marina Roig al·lega a més que no hi ha risc de reiteració delictiva per part de Cuixart i tampoc de fugida, donat l'«arrelament personal, familiar i laboral» de l'encausat, així com el fet que hagi renovat recentment el seu càrrec de president d'Òmnium Cultural.

En aquest sentit, recorda l'advocada que el seu client ha comparegut davant els tribunals quan se li ha citat i que sempre s'ha mostrat a disposició de la justícia.

Segons manté la defensa en el seu escrit, durant el procés independentista Jordi Cuixart va actuar sempre «de manera pacífica, exercint els drets fonamentals de reunió, manifestació, llibertat d'expressió, llibertat ideològica i participació política» com a president d'una entitat amb 57 anys d'història que mai ha convocat mobilitzacions violentes.

En el seu escrit, la defensa de Cuixart proposa altres mesures cautelars per al seu client, sigui mitjançant la imposició d'una fiança o l'obligació de comparèixer davant el jutjat, si calgués diàriament.