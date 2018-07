Els advocats de Puigdemont a Alemanya veuen «sensata» la decisió de Llarena de retirar l'euroordre

Els advocats de Carles Puigdemont a Alemanya han descrit com a "sensata" i "lògica" la decisió del jutge Pablo Llarena de retirar l'euroordre.

En un comunicat, l'advocat Wolfgang Schomburg i el seu equip asseguren que com han dit des del principi de procediment judicial contra l'expresident, "els conflictes polítics s'han de resoldre políticament, i no a través del dret penal". "La decisió és sensata. És la conseqüència lògica dels nostres esforços de les últimes setmanes i mesos", han indicat els lletrats. Els advocats han remarcat que "la persecució espanyola de Carles Puigdemont per tota Europa s'ha acabat".