ERC veu en la retirada de les euroordres un «nou ridícul» de Llarena

El president del grup parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dijous que la retirada de les euroordres dictades contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Marta Rovira suposa un "nou ridícul internacional" del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i també de "la justícia espanyola".

En una piulada a Twitter, Sabrià insisteix que "no hi ha rebel·lió" en els fets pels quals se'ls acusa i que són "innocents". "S'han inventat un relat que totes les democràcies europees estan desmuntant", ha afirmat a la mateixa piulada minuts després que hagi transcendit la decisió de Llarena. El missatge de Sabrià a les xarxes va en la mateixa línia que el de la portaveu del partit, Marta Vilalta, que també parla de "nou ridícul". I afegeix que la decisió d'aquest dijous al Suprem constata "la farsa judicial contra l'independentisme". Per tot plegat, els dos dirigents republicans han reclamat "la llibertat immediata" dels dirigents independentistes empresonats i el "retorn dels exiliats".

També la portaveu dels republicans al Parlament, Anna Caula, ha insistit en valorar-ho com un "nou ridícul internacional de Llarena i la justícia espanyola".