El Govern català no enviarà cap representant a la reunió del Consell de Política Fiscal

El Govern de la Generalitat no enviarà cap representant a la reunió d'avui del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) a Madrid per considerar que abans d'acudir a una trobada així hauria de celebrar-se una comissió bilateral entre l'Estat i Catalunya. L'Executiu que presideix Quim Torra ha optat finalment per no assistir a la reunió, després que dimarts es debatés entre aquesta possibilitat o la d'enviar un delegat de menor rang que el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.

Fonts del Departament d'Economia van assegurar que és possible que algun tècnic de la Generalitat sí que acudeixi a la comissió tècnica que sol celebrar-se abans del ple del CPFF. El Govern català entén que abans d'acudir a un plenari del CPFF hauria de celebrar-se alguna reunió de la comissió bilateral Generalitat-Estat, òrgan previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que no es convoca des de fa set anys i que el president del Govern, Pedro Sánchez, vol reactivar.

Les mateixes fonts van recordar que el pes important de Catalunya al PIB espanyol i el fet que la Generalitat hagi estat sis mesos sense govern com a conseqüència de l'article 155 fan convenient que se celebri la comissió bilateral en primera instància.

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va argumentar que les reunions del CPFF només serveixen per «comunicar fets» i «en alguna ocasió se'ns deixa expressar alguna opinió».

Sánchez va convocar per a avui el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre la nova tendència pel que fa al dèficit públic, que puja fins al 0,3% del PIB l'objectiu per a les comunitats autònomes el 2019, dues dècimes més que representaran 2.400 milions d'euros addicionals.

En aquest sentit, el Consell de Política Fiscal i Financera fixarà els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a les comunitats autònomes durant els pròxims tres anys (2019-2021), segons l'ordre del dia que el Ministeri d'Hisenda ha remès als governs autonòmics. Entre els assumptes previstos a la reunió hi ha l'aprovació de l'acta de la sessió anterior; l'aprovació de la Memòria d'Actuacions del Consell de Política Fiscal i Financera de l'any 2017, i un informe d'Hisenda sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.