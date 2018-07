JxCat reclama de nou a Sánchez que insti la Fiscalia a retirar les causes contra els «presos polítics»

JxCat ha reclamat de nou al president espanyol, Pedro Sánchez, que insti la Fiscalia a retirar les causes contra els "presos polítics", després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi anul·lat la segona euroordre contra Carles Puigdemont i la resta de dirigents perseguits per rebel·lió. El portaveu del grup, Albert Batet, ha atès la premsa aquest dijous a la tarda al Parlament i ha apuntat que les euroordres no són mecanismes "a la carta", i ha reiterat que la defensa de Puigdemont, i la seva formació, sempre han tingut "la raó", i "ara més que mai". Per això Batet ha reclamat l'alliberament "immediat" dels presos. Així mateix, el portaveu de JxCat ha confirmat que Puigdemont s'instal·larà a Waterloo quan torni a Bèlgica els propers dies.

Batet ha recordat que l'expresident espanyol José Luís Rodríguez Zapatero va instar la Fiscalia a retirar les causes contra la Mesa del País Basc un cop va arribar a la Moncloa, i el ministeri públic va accedir. Aprofitant aquest precedent, el portaveu de JxCat ha reclamat a Sánchez que segueixi les mateixes passes que Zapatero per ordenar l'arxivament de les causes contra els "presos polítics" catalans.

Encara sobre la decisió de Llarena, Batet ha fet notar que la decisió del jutge del Suprem demostra que hauria estat un "error" suspendre Puigdemont com a diputat, després de la polèmica d'ahir amb les desavinences amb ERC sobre com aplicar la suspensió dels diputats durant el ple, que finalment es va anul·lar. Sobre la relació amb els republicans, Batet ha afirmat que es crearan més mecanismes de coordinació entre les dues formacions perquè el que va passar dimecres "no torni a succeir". "Som positius i optimistes", ha afegit.

Pel que fa al nou escenari, Batet ha demanat Cautela però s'ha mostrat confiat que a partir d'ara es podrà reactivar el Consell per la República que ha de liderar Puigdemont des de Bèlgica.