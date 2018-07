Puig diu que el retorn de Puigdemont a Bèlgica «reforça moltíssim» el projecte de la «Casa de la República»

L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, creu que el retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bèlgica "reforça moltíssim" el projecte de la "Casa de la República". En declaracions a la premsa, Puig ha assegurat que "la Casa de la República es reforça moltíssim amb l'arribada del president Puigdemont". Sobre aquesta tornada de l'expresident a la residència de Waterloo, Puig no ha detallat quan es produirà però ha dit que espera "sigui en un, dos o tres dies". Després de la decisió del Tribunal Suprem espanyol de retirar la seva euroodre i la de la resta de membres del govern de Puigdemont a l'estranger, l'exconseller de Cultura ha celebrat la retirada com una "victòria judicial més" però que "segueix sent amarga". "Només ens farà contents en la mesura que els nostres companys i companyes surtin de la presó", ha dit sobre els polítics independentistes en presó preventiva.

Puig ha defensat que amb la retirada de l'euroodre els exmembres del govern català són "ciutadans i ciutadanes europeus lliures". Per això, s'ha mostrat convençut que el projecte de "la Casa de la República" "es reforça i agafa més energia". "Per nosaltres aquest edifici de Waterloo ha agafat el simbolisme de ser el punt neuràlgic d'un espai de llibertat i d'acollida", ha afirmat en declaracions als mitjans just davant d'aquesta residència.



"Victòria amarga"



Segons l'exconseller de Cultura la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, és "una victòria que segueix sent amarga" perquè els seus companys al govern de Puigdemont continuen en presó preventiva a l'Estat espanyol. "És molt agradable però amb un regust amarg perquè no podem oblidar els mesos d'empresonament que porten" ha lamentat. En aquest sentit, ha assegurat que "ni Escòcia, Suïssa, Bèlgica ni Alemanya entenen la justícia espanyola". "Ningú a Europa entén aquesta presó preventiva", ha alertat Puig.