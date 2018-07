Puigdemont tornarà a Bèlgica però no de forma immediata

L'expresident Carles Puigdemont tornarà a Bèlgica després que el Tribunal Suprem hagi decidit retirar l'euroordre contra ell, però fonts del seu entorn descarten a l'ACN que el viatge es faci de forma "immediata" i apunten que encara podria trigar alguns "dies".

Puigdemont té la intenció d'instal·lar-se a Waterloo, prop de Brussel·les, on residia abans de la seva detenció a Alemanya, i seguir amb les activitats que estava promovent llavors des de Bèlgica.

Amb la retirada de l'euroordre, ara s'aixecaran les mesures cautelars contra ell, que implicaven presentar-se regularment davant de la comissaria i la impossibilitat de sortir d'Alemanya. Puigdemont, com ja va passar el desembre, quan Llarena va retirar la primera euroordre, serà a partir d'ara lliure de viatjar a qualsevol país de la Unió Europea excepte a Espanya, on encara hi ha una ordre de detenció vigent contra ell.