Puigdemont veu en la retirada de l'euroordre «la demostració de la feblesa de la causa judicial»

L´expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha considerat que la retirada de les eurooedres contra ell i la resta de polítics independentistes que són a l´estranger suposa "la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial".



Així ho ha volgut plasmar en una primera reacció publicada a Twitter. A la piulada, Puigdemont aprofita també per "reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos" independentistes. I és que per a l´expresident, "revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea".





Avui és un dia per reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos i preses polítics. Retirar les OEDE és la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial. Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea. — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 19 de julio de 2018