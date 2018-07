Serret i Comín també recorren el processament

L'advocat defensor dels exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, ha presentat davant del magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena el recurs de reforma contra la interlocutòria de processament del passat mes de març, en considerar que no es va cometre cap delicte de rebel·lió i per tant no hi poden haver responsables. El recurs també acusa l'Estat de fer una investigació prèvia sense autorització judicial i que s'ha fet una «persecució política».

En el seu recurs, l'advocat demana la nul·litat de la interlocutòria que declara Comín i Serret en situació de rebel·lió, per qüestions processals i temporals que també afectarien la interlocutòria de processament i finalització de la instrucció. Segons Boye, Comín i Serret tenen el dret de seguir recorrent les resolucions i, per tant, no donar per finalitzat el procediment contra ells. Si Llarena no ho permetés, l'advocat creu que seria per poder aplicar a Comín la suspensió de càrrec públic, com a diputat, que preveu la LECrim.

Segons l'advocat, la investigació no va començar amb la querella de la Fiscalia General de l'Estat del 30 d'octubre, sinó que ja molt abans del 20 de setembre hi havia una investigació «secreta» i una relació «epistolar» entre el secretari d'estat d'Hisenda i el fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, sobre les despeses de la Generalitat durant el procés sobiranista, i on parlen de «requeriments» de la fiscalia a Hisenda. Aquests documents, que no estan complets, van ser aportats recentment per Llarena al tribunal alemany d'Schleswig-Holstein en la causa per extradició contra Puigdemont. L'advocat lamenta que bona part d'aquesta investigació estigui «oculta» a les parts, cosa que fa deduir-li que es tracta d'una «persecució política».

Sobre el delicte de rebel·lió, Boye recorda que el tribunal alemany no el veu contra Puigdemont, i el lletrat recorda que el propi Llarena va retirar la primera euroordre el passat mes de desembre. A més, el 16 de maig passat la justícia belga va inadmetre a tràmit la segona euroordre, emesa per Llarena, perquè no es va formular correctament i tenia errors formals.