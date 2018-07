Torra exigeix a l'Estat «responsabilitats» pel cas de l'1-O i «rescabalar els ciutadans per la malversació que suposa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s´ha mostrat visiblement content per la retirada de les euroordres contra l´expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, i la secretària general d´ERC, Marta Rovira. En declaracions a la premsa, Torra ha exigit a l´Estat que, després d´aquest moviment, deixi els presos "tornar a casa i els exiliats venir". Però a més, ha reclamat a Espanya "que sigui conseqüent" amb el que suposa aquest canvi de paradigma judicial.

"Vull exigir-li les responsabilitats que té, demanar-li com pensa donar resposta al que la justícia europea posa de manifest, com pensa acabar amb aquesta arbitrarietat de la justícia espanyola, i com pensa rescabalar els ciutadans de la malversació que suposa aquest relat fictici i infundat", ha etzibat.

I és que per al president de la Generalitat, la retirada de les euroordres fa que "caigui el relat fictici com un castell de cartes". "Alguna cosa hauran de fer des de l´Estat, és inevitable. No sé quina, però volem que els presos siguin amb els famílies i els exiliats tornin. No hi ha per on aguantar-ho i Europa ho veu", ha sentenciat.



"Enhorabona, sou lliures en una Europa lliure"



Torra ha volgut dirigir-se directament als polítics afectats per la retirada de l´euroordre per mostrar la seva alegria. "President, conselleres, conseller, secretària general d´ERC: enhorabona, sou lliures en l´Europa lliure", ha sentenciat. Per al president el desenllaç d´aquesta acció judicial és fruit de "la internacionalització de tots aquests mesos, que de nou dona una nova victòria en la que es demostra que no hi ha lloc a l´Europa que jutja correctament per a trampes o menús a la carta".

És per això que ha considerat que el fet que "per segon cop Espanya es vegi obligada a retornar l´euroordre" posant de manifest "com la l´Estat entén la justícia i quina falta de credibilitat té a tota Europa". "Sabíem que teníem la raó i avui ho tornem a saber", ha afegit.

Per últim, preguntat pel retorn de Puigdemont a Bèlgica, Torra ha evitat pronunciar-s´hi assegurant que l´expresident "està avaluant quina és la millor estratègia amb els advocats". Però tot i això, s´ha mostrat convençut que amb l´episodi d´aquest dijous "s´obre una nova etapa que permetrà tirar endavant i fer efectiva la República amb el Consell per la República amb Puigdemont".