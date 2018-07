Traslladaran Carme Forcadell al mòdul de dones de la presó tarragonina Mas d'Enric, aquest divendres

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell serà traslladada aquest divendres al mòdul de dones de la presó Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), després d'haver demanat un canvi de centre penitenciari per estar més a prop del seu entorn familiar, han explicat fonts penitenciàries.

Forcadell està empresonada per la causa del procés independentista des del 23 de març, primer va estar a la presó d'Alcalá-Meco a Madrid i el 4 de juliol va ser traslladada a la de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), on compartia mòdul amb l'exconsellera Dolors Bassa.

El centre penitenciari Mas d'Enric, situat a la travessia Comella Moro, va ser inaugurat el 2015 i actualment té 751 presos: 117 preventius i 634 condemnats, si bé la seva capacitat total és de 924 interns.

En total té nou mòduls ordinaris, un d'ells per a dones amb capacitat per a 62 persones, on es preveu internar Forcadell, on compartirà espai al costat d'altres 30 preses (set preventives i 23 condemnades).



Cel·la individual



Quan arribi aquest divendres a la presó, Forcadell serà primer conduïda al mòdul d'ingressos, on se'n farà la identificació, una visita amb l'equip mèdic i d'altres professionals del centre,se la ingressarà en una cel·la individual.

Tindrà el mateix règim de visites que a Puig de les Bases, i la mateixa rutina que els presos que compleixen condemna, encara que no participarà a les activitats especialitzades d'intervenció en un delicte, ja que encara no està condemnada, però sí en activitats formatives, esportives, artístiques i laborals.