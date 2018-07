El judici al Tribunal de Comptes contra Mas, Ortega, Rigau i Homs pel 9-N serà a l'octubre

El Tribunal de Comptes celebrarà el judici civil de reintegrament contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per les despeses del 9-N els propers 10 i 11 d'octubre. En el judici s'haurà de dirimir si els quatre exmembres del Govern i altres exalts càrrecs han de retornar 5,2 milions d'euros per l'organització del procés participatiu del 2014, i que ja han aportat com a fiança amb l'embargament de propietats i l'ajuda de la 'caixa de solidaritat' de l'ANC i Òmnium. En els judicis al TSJC i al Suprem, tots quatre van ser absolts del delicte de malversació.

Segons ha informat el diari 'Ara', en la vista prèvia celebrada aquest dijous, l'Advocacia de l'Estat havia demanat la declaració d'Homs, per les despeses del CTTI, i de Rigau per la compra d'ordinadors. La fiscalia no va demanar la declaració de cap dels implicats, però va acceptar la petició de les dues acusacions populars, Societat Civil Catalana, i Abogados por la Constitución, que van demanar també la declaració de Mas i Ortega.