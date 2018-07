JxCat i ERC milloraran la coordinació i s'activarà el Consell de la República

JxCat i ERC ja van començar ahir a explorar nous «mecanismes de coordinació» per evitar que es repeteixin crisis com la que van protagonitzar dimecres al Parlament sobre la substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem, mentre que l'expresident català Carles Puigdemont es prepara per tornar a Bèlgica i activar l'anomenat Consell de la República. El portaveu de JxCat, Albert Batet, va explicar des del Parlament que les relacions entre els dos partits s'estan «encarrilant de forma positiva» per reconduir la situació. Prèviament, l'ANC (Assemblea Nacional Catalana) havia donat un toc d'atenció als dos socis de Govern pel seu enfrontament públic al Parlament i per exigir-los «responsabilitat, unitat d'acció i una estratègia coherent per reprendre el camí a la independència».