Puigdemont torna a Waterloo en retirar-se l'euroordre

L'expresident Carles Puigdemont tornarà a Bèlgica després que el Tribunal Suprem hagi decidit retirar l'euroordre contra ell, però fonts del seu entorn descarten que el viatge es faci de forma «immediata» i apunten que encara podria trigar alguns «dies». Puigdemont té la intenció d'instal·lar-se a Waterloo, prop de Brussel·les, on residia abans de la seva detenció a Alemanya, i seguir amb les activitats que estava promovent llavors des de Bèlgica. Amb la retirada de l'euroordre, ara s'aixecaran les mesures cautelars contra ell, que implicaven presentar-se regularment davant de la comissaria i la impossibilitat de sortir d'Alemanya.

Puigdemont, com ja va passar el desembre, quan Llarena va retirar la primera euroordre, serà a partir d'ara lliure de viatjar a qualsevol país de la Unió Europea excepte a Espanya, on encara hi ha una ordre de detenció vigent contra ell.

L'independentisme va abraçar la decisió de Llarena, com així va fer el mateix Puigdemont que la veu com la «demostració de la debilitat immensa de la causa judicial» instruïda pel jutge i reclama la posada en llibertat dels empresonats. Malgrat la satisfacció inicial, fonts pròximes al cercle de Puigdemont van dir que hauran de fer una anàlisi detallada en l'aspecte jurídic de les conseqüències d'aquest moviment de Llarena.

Puigdemont va conèixer la notícia quan conversava per videoconferència amb els diputats de JxCat reunits en una sala del Parlament, que van rebre amb sonors aplaudiments la notícia.

De la mateixa manera, el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, va celebrar com un «gran èxit» la decisió de Llarena, qui, segons la seva opinió, va retirar l'euroordre per «evitar un cop» de la justícia europea; mentre que l'equip jurídic del Puigdemont a Alemanya ho va qualificar de «raonable».

De fet, la Fiscalia de Schleswig-Holstein espera ja l'acte del jutge retirant l'euroordre per, al seu torn, sol·licitar la seva cancel·lació formal a l'Audiència Territorial d'aquell Estat alemany i tancar el procediment allà.

Segons va dir el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, «el Consell de la República forma part del programa de govern de JxCat i ERC i va afirmar que, una vegada l'expresident s'instal·li de nou a Waterloo, tots els projectes que tenen en marxa agafaran forma». Per la seva part, el president de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, va denunciar la «bancarrota absoluta» de l'estratègia judicial contra el procés sobiranista.