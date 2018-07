Sandro Rosell arribarà a la presó de Brians 2 dimecres que ve

L'expresident del Barça Sandro Rosell serà traslladat a Catalunya des de la presó madrilenya de Soto del Real el proper dimecres. Els Serveis Penitenciaris de la Generalitat han rebut la comunicació del trasllat des de Madrid a Catalunya, trasllat que farà la Guàrdia Civil fins a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), on es preveu que hi ingressi dimecres al migdia.

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar la setmana passada la petició de trasllat de Rosell a una presó de Catalunya. Rosell havia demanat el trasllat al·legant que així podia estar a prop de la seva família i que ja no tenia sentit la seva presència a la presó madrilenya de Soto del Real perquè ja ha conclòs la instrucció i només està pendent de judici. No obstant això, Lamela no ha acceptat la petició de llibertat que també li havia fet la defensa.

L'expresident del Barça es troba en règim de presó provisional des de fa un any acusat de delicte fiscal i blanqueig de capitals. A més, el setembre declararà en un jutjat de Barcelona investigat per un segon cas de possible frau fiscal.

Lamela va dictar fa tres setmanes interlocutòria de processament contra Rosell i proposa a la sala que el jutgi per blanqueig de capitals i organització criminal. Processa també pels mateixos delictes la seva esposa, l'advocat Joan Besolí i tres investigats més: Shahe Ohannessian, Pedro Andrés Ramos i José Colomer.

En la interlocutòria de transformació de diligències prèvies a procediment abreujat, la magistrada explica que tots sis formaven part d'una "estructura estable" i que hi havia un repartiment dels rols "prèviament establert per Sandro Rosell i amb la inestimable intervenció de Besolí", que era titular d'un gran nombre de societat i comptes bancaris a Andorra.

La magistrada centra les investigacions en dues operacions, on l'organització –segons Lamela- va ocultar quantitats de manera il·lícita desviades per l'expresident de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira, (fugit de la justícia actualment) quan va vendre els drets de retransmissió de 24 partits de la selecció del seu país. I també l'operació referent al contracte d'esponsorització firmat per la mateixa confederació amb la marca esportiva 'Nike', on va internvenir la societat de Rosell denominada 'Alianto'.