Torra urgeix l'Estat a alliberar els presos i ho veu una «victòria»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que la retirada d'euroordres per part del Tribunal Suprem contra els sobiranistes que van fugir d'Espanya és una «nova victòria» que prova que la justícia a Europa no accepta «trampes ni menús a la carta», i va urgir a l'excarceració dels independentistes presos.

En declaracions als periodistes, Torra va valorar gratament la decisió de Llarena de rebutjar el lliurament de l'expresident Carles Puigdemont només pel delicte de malversació i retirar les euroordres contra ell i els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, a més de la secretaria general d'ERC, Marta Rovira. «Enhorabona. Sou lliures en una Europa lliure. La internacionalització que s'ha dut a terme durant tots aquests mesos estem veient com, de nou, ens dona una nova victòria que es demostra en l'Europa que jutja correctament», va expressar.

Torra també va exigir al president del Govern, Pedro Sánchez, «acabar amb l'arbitrarietat de la justícia espanyola, l'alliberament immediat dels presos polítics i la tornada dels exiliats». Va recordar que és la segona vegada que Llarena retira l'euroordre «posant de manifest la discrecionalitat i la falta de credibilitat de la qual gaudeix a tot Europa la justícia espanyola». Per això va demanar a l'Estat responsabilitats i que expliqués «com pensa donar resposta al que la justícia europea està posant de manifest, com pensa acabar amb l'arbitrarietat de la justícia espanyola i com pensa rescabalar els ciutadans de la malversació que suposa aquest relat fictici i infundat».

La Fiscalia, però, s'oposa a l'alliberament provisional dels nou presos del procés i considera que la decisió del tribunal alemany sobre Puigdemont incrementa el risc de fugida. Precisament, fonts de la Fiscalia havien apuntat en els últims dies que la seva intenció és fer una valoració «individualitzada» de les imputacions que constaran als escrits d'acusació un cop es confirmi el tancament de la instrucció.