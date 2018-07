Torrent: "Hem de fer autocrítica i evitar en el futur espectacles lamentables com el que hi va haver al Parlament"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat aquest divendres, en una entrevista a El Món a Rac1, l´enfrontament que JxCat i ERC van exhibir el passat dimecres a la cambra després de la decisió de desconvocar el ple previst perquè no hi havia acord en com aplicar la interlocutòria del jutge Pablo Llarena sobre la suspensió de sis diputats independentistes. Per a Torrent, el seguit de declaracions, retrets i "mentides" que va succeir a la suspensió del ple va ser un show que no hauria d´haver passat. "Hem de fer tots plegats autocrítica i evitar en el futur espectacles lamentables com el que hi va haver", ha etzibat. I és que per al president del Parlament, els dos grups "s´han d´autoesmenar i conjurar-se per parlar més i arribar a acords per a evitar al que es va arribar". Amb tot, Torent manté que el primer a llençar la pedra va ser JxCat, quan va aparèixer públicament a dir que s´havia incomplert un pacte que teòricament havien tancat amb ERC i el propi Torrent. "No es pot mentir com es va fer al faristol. No s´hi val tot per intentar esgarrapar vots o desgastar l´altre mentint", ha sentenciat.

Roger Torrent ha volgut així renyar els grups independentistes per la seva reacció arran de la suspensió del ple, i ha remarcat que "les batalles internes no aporten res". "Què provoca això? Un o dos diputats més a un o altre? Del que es tracta és que anem més enllà i busquem gent dels altres blocs, i determinades actituds no ho fan, ens empetiteixen", ha dit, centrant-se, sobretot, en la "mentida" que atribueix a JxCat.

Amb tot, ha celebrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, dinessin dijous junts per intentar tancar la polèmica i establir millor coordinació entre els dos blocs de l´executiu. "Les reunions internes de Govern corresponen a Govern. Està bé que es treballi, es parli i es busqui una millor relació", ha dit, però tot i això ha retret que en cap moment es considerés que ell podria haver estat a la trobada també amb els grups implicats en la batussa. I és que per a Torrent, és "el Parlament qui ho hauria de solucionar".

Per últim, preguntat per la situació que a dia d´avui tenen els sis diputats que apareixen a la interlocutòria de Llarena, Torrent ha considerat que estan com fa unes setmanes. "Per a mi, els diputats no estan suspesos. L´aplicació de la llei d´enjudiciament criminal és injusta i discutiblement legal", ha dit.