Marta Pascal visita els presos per buscar un acord en el lideratge del PDeCAT

La coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, va tenir ahir al matí una reunió a la presó de Lledoners amb alguns dirigents presos de JxCat i altres col·laboradors de la formació per tractar de buscar un acord d'última hora abans que ahir a la tarda comencés la primera assemblea del partit per definir la seva estructura directiva.

En la reunió es buscava consensuar una llista que comptés amb el suport tant de la cúpula del PDeCat com la de la resta de dirigents nacionalistes, que estan més alineats amb el expresident Carles Puigdemont. Tot apunta que aquesta nova executiva del partit estaria presidida per David Bonvehí, seguiria comptant amb Marta Pascal com a coordinadora del partit i hi hauria membres dels dos costats. La iniciativa amb els polítics a la presó no va aconseguir frenar la incertesa sobre la continuïtat de Pascal, després de les pressions des del sector del partit afí a Puigdemont perquè l'actual coordinadora general del PDeCAT renunciï a continuar al capdavant del partit.

La determinació expressada per Puigdemont que és necessari un relleu al capdavant del partit és tal que dimecres passat, en una reunió a Hamburg amb un grup d'alcaldes els va comunicar que si ella es mantenia en la cúpula, ell abandonaria el partit, la qual cosa en la pràctica suposaria una escissió. A la primera assemblea del partit, que se celebra des d'ahir divendres fins al diumenge, s'han inscrit prop de 2.000 militants.

Mentre que Pascal manté la intenció de buscar una única candidatura que representi totes les sensibilitats del PDeCat, el sector crític es planteja presentar una candidatura alternativa per disputar-li el lideratge, si no s'arriba a un consens.

L'assemblea del PDeCat també debatrà sobre l'encaix de la Crida Nacional per la República, impulsada per Puigdemont i que busca aglutinar diferents sigles del sobiranisme. L'acte inaugural de l'assemblea va ser ahir divendres a les 18.30 hores, i avui està previst un acte d'homenatge a institucions i persones que van fer possible l'1-O, abans que diumenge al migdia es clausuri el conclave.



Pascal dona suport a la Crida

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va assegurar que defensarà que el partit se sumi a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont, i va afegir que això no era «incompatible amb la la supervivència de la formació» . També va descartar que Puigdemont pogués deixar el PDeCAT si ella seguia a la direcció. Per a Pascal, «cada vegada que hi hagi unes urnes» els partits independentistes hi haurien d'anar «junts i amb vocació».