La llista «unitària» de David Bonvehí dirigirà el PDeCAT

La candidatura que encapçalen David Bonvehí, per a la presidència, i Míriam Nogueras, per a la vicepresidència, s'ha imposat aquest diumenge a les eleccions a la direcció del PDeCAT. La candidatura "unitària" ha guanyat amb un 65,27% dels vots a favor. S'ha imposat per tant a la candidatura alternativa que impulsava el militant de Badalona David Torrents, que ha aconseguit un suport del 28,9%. Així ho ha anunciat Xavier Trias, president de la mesa de l'assemblea que el PDeCAT celebra al Palau de Congressos de Catalunya. Hi ha hagut 5,8% dels vots en blanc. Els membres de la comissió delegada per pilotar l'encaix amb la Crida Nacional, amb els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn i Lluís Puig, ha rebut l'aval del 93,9%, i un 4,12% de vots en contra.

Bonvehí ha presentat aquest matí una llista en la qual ell figurava com a candidat a la presidència, Míriam Nogueras com a vicepresidenta del partit i amb 28 noms més que integraven a diferents sectors del partit.

Amb el beneplàcit de l'expresident català Carles Puigdemont, Bonvehí ha pogut confeccionar una candidatura amb menor pes del sector crític del que s'esperava -de fet no poden figurar en la direcció els consellers Miquel Buch i Damià Calvet, en haver rebutjat el plenari de l'assemblea una esmena que relaxava el règim d'incompatibilitats- i amb nombrosa presència de col·laboradors de Pascal.

D'entrada, per darrere dels candidats a la presidència i a la vicepresidència, la llista l'encapçalen tres estrets col·laboradors de Pascal en la direcció executiva sortint: Ferran Bel, Montserrat Candini i Maria Senserrich.

Amb tot a favor per imposar-se en la votació, inclòs l'aval de Carles Puigdemont, la candidatura de Bonvehí ha obtingut aproximadament dos terços dels vots, mentre que la llista de Torrents, cap del partit a Badalona (Barcelonès), presentada a última hora i per sorpresa, ha collit un significatiu 28,9%.

La llista de Torrents criticava el desenvolupament de l'assemblea i els "pactes de despatx" que s'han forjat en les últimes hores, i denunciava el fet que calgués votar llistes tancades i bloquejades a la direcció, en lloc de llistes obertes.

Paral·lelament, la comissió delegada que haurà d'encarregar-se de pilotar la integració del PDeCAT en la Crida Nacional per la República, impulsada per Carles Puigdemont, i que estarà formada pels tres exconsellers presos -Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- i l'extitular de Cultura Lluís Puig, a Bèlgica, ha estat avalada pel 93,9% dels vots.