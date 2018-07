La moratòria turística de Barcelona, legal

a favor. Dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronuncien a favor de la suspensió de les llicències per a nous allotjaments turístics dictada per l'Ajuntament de Barcelona el juliol de l'any 2015.

ues novedoses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'han pronunciat a favor de la suspensió de determinats plans i llicències urbanístiques aprovats per l'Ajuntament de Barcelona al juliol del 2015, que van afectar a la concessió de nous allotjaments turístics a la ciutat i contra la qual es van interposar fins a 27 recursos.

L'acord precisava que la suspensió es feia amb la finalitat de «procedir als estudis previs per a l'anàlisi de l'impacte de les activitats destinades a l'allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també les residències d'estudiants i els albergs juvenils, per elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a Barcelona».

Les dues primeres sentències, emeses després de dos recursos presentats per les societats Hotusa i Claris contra aquest acord, desestimen els arguments dels recurrents en considerar, entre d'altres qüestions, que no han aportat dades ni han aportat proves que posin en dubte els documents municipals que els justificaven.

Ressalta el tribunal que l'acord es va fonamentar en un «extens document» en el qual es fa una anàlisi de l'activitat vinculada a l'allotjament turístic al terme municipal, amb dades comparatives d'altres ciutats europees i que revelava que Barcelona se situava en segon lloc, només superada per París, en nombre d'hostes per hectàrea de territori.

Després d'aquestes dues sentències, la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha indicat que totes dues sentències estableixen que «l'acord era plenament legal i que es va desenvolupar de forma correcta, rigorosa i professional».



Acords en el mandat de Trias

En aquesta línia, Sanz ha ressaltat que les sentències confirmen que la comissió de govern era l'òrgan competent per aprovar aquest acord i reafirmen que aquest «no és diferent» d'altres que ja es van aprovar en governs anteriors, com l'encapçalat per l'exalcalde Xavier Trias, que també va suspendre l'atorgament de llicències per a pisos turístics el 2014.

«Es confirma que aquesta és una forma de funcionar de la pròpia ciutat d'acord amb les competències legals que tenim, i un instrument per poder analitzar i després desenvolupar un pla especial de regulació d'usos», ha afirmat Sanz. Les sentències també determinen que «no hi ha hagut vulneració del dret a la defensa», perquè es tractava d'una suspensió temporal d'un any, prorrogable a dos, ni tampoc «omissió de tràmit d'audiència», ha aclarit la regidora. L'acord, així, «s'adequava a allò que es volia tirar endavant» i va estar exempt d'«arbitrarietat, desviació de poder i falta de motivació o justificació», ha afegit Sanz.

La tinenta d'alcalde s'ha felicitat per aquestes dues sentències, que considera «un bon inici», i ha conclòs que confirmen allò que des de l'equip municipal sempre han manifestat: «Que hem fet les coses ben fetes i que el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) era necessari per poder desenvolupar i defensar la ciutat de la bombolla turística».