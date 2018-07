Tast de mala llet (i de crua) de la consellera Jordà al Twitter

AL RIPOLLÈS. La foto de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, bevent un got de llet crua en una granja de les Llosses, provoca una discussió agra a la xarxa. Metges eminents qüestionen la conveniència de l'hàbit.

l valor biològic i gustatiu de la llet crua de vaca és espectacular. Avui [divendres pel lector] al #MasLladré de les Llosses presentat el Decret [que autoritza als productors a vendre directament aquest producte a les granges] #Seguim», piulava al Twitter la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la ripollenca Teresa Jordà. La defensa d'aquest hàbit alimentari li va reportar una pluja de crítiques a les xarxes socials de graus de mala llet d'intensitat diversa.

Amb la ironia que el caracteritza a la plataforma dels missatges telegràfics, el doctor i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdia de Girona (Idibgi) Ramon Brugada, llicenciat en Medicina per la UAB, especialitzat en medicina interna a la Universitat d'Emory (Atlanta, EUA) i en Cardiologia al Baylor College of Medicine (Houston, EUA), que va ser director del Centre de Genètica Cardiovascular del Masonic Medical Research Laboratory (Utica, EUA), que va dirigir el Centre Clínic de Genètica Cardiovascular del Montreal Heart Institute (Canadà) i que ha estat l'impulsor de la Facultat de Medicina de la UdG, comentava al respecte del glop de llet de la consellera: «Prepareu-vos per un la llet crua cura el càncer». Per si a algú li quedaven dubtes de què pensa Brugada sobre el consum de la llet sense bullir, afegia: «Llet crua, carn crua, peix cru i arrels crues. Vaja, tornarem a la prehistòria, quan els humans vivien 200 anys sense malalties...».

Un altre doctor, en aquest cas Joaquim Bosch-Barrera, líder de la Unitat de Càncer de Pulmó de la l'Institut Català d'Oncologia, investigador de l'Idibgi i professor de la Facultat de Medicina de la UdG, s'afegia a la discussió amb un missatge d'alta temperatura: «Un dels meus referents científics és Louis Pasteur, un geni que ha salvat moltes vides. No diré res més, que últimament els meus tuits generen molt d'enrenou». Com a bon metge, Bosch-Barrera es posava la bena abans de la ferida. Químic i bacteriòleg francès, Louis Pasteur (1822-1895), va ser l'inventor de la tècnica de la pasteurització, tractament tèrmic que redueix la presència d'agents patògens (bactèries, protozous...) que poden contenir productes com ara... la llet. El tuit de Ramon Brugada va suscitar una llarga llista de respostes i comentaris, com el d'Anna Llobet «de Sant Salvador de Guardiola, politòloga, regidora de Comunicació, Participació i Transparència i voluntària a Demòcrates Cat»: «Anem tornant a l'edat de pedra. Tot era molt sa. Llet crua, parts a casa, no vacunes, curanderos... llàstima que l'esperança de vida era de menys de 40 anys». Patapam.

I és clar, en tant que política, Jordà també va rebre dels seus adversaris, especialment d'un diputat amb qui va coincidir al Congrés, Toni Cantó, i d'un exdiputat del Parlament de Catalunya, Jordi Cañas, tots dos de Ciutadans: «A Itàlia hi ha una ministra de Sanitat antivacunes, a Catalunya una consellera que promou llet crua. El populisme i la ignorància són perillosos per a la salut», etzibava Cantó. Resposta de la consellera del got de llet més viral: «Quan la ignorància fa ignorants. #Seguim treballant pel sector que ens alimenta». Patapam. I arriba el torn de Jordi Cañas, per recordar, en un to gens inocu, que «Pasteur no era català», andanada que Teresa Jordà respon amb un «Joseph Lister tampoc ho era. Això sí, la mala llet, ni amb deu bullides». Aquest metge anglès (1827-1912) és considerat el fundador de la medicina antisèptica i preventiva i bon coneixedor dels descobriments de Pasteur. El que dona de si un glop de llet crua.