Jordà: «No hi ha perill en consumir llet crua de vaca si abans es bull»

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà,va assegurar ahir en una entrevista a RAC1 que «no hi ha perill en absolut» per consumir llet crua de vaca, si abans es bull i se segueixen les recomanacions sanitàries, i que no fer-ho seria tan arriscat com «menjar-se una cuixa de pollastre que fa quatre setmanes que és a la nevera». És la reacció de Jordà davant les crítiques rebudes per promoure al seu compte de Twitter el consum de llet crua, on elogiava el seu«valor biològic i gustatiu».

Jordà va defensar el decret aprovat per la Generalitat per permetre la venda de llet crua, després de 28 anys en què ha estat prohibit, i va insistir que el consum d'aquest producte no suposa cap risc perquè té «garanties sanitàries absolutes». Segons Jordà, la decisió de permetre la venda de llet crua respon a les «millores tecnològiques» que les explotacions ramaderes de Catalunya han fet els últims anys, amb uns controls «extrems» per part de la Generalitat que garanteixen que Catalunya sigui un «espai lliure de qualsevol malaltia». Així mateix, va sostenir que no s'obligava a ningú a consumir llet crua i va reclamar que es respectés aquells que optin per fer-ho: «Que no els tractin d'idiotes».

En els últims deu anys, el nombre d'explotacions ramaderes de vaques de llet a Catalunya s'ha reduït notablement i alguns sindicats ho han xifrat a la meitat. En aquest sentit, des del sector, la iniciativa aprovada pel Departament de Jordà, de vendre llet crua, es veu com una oportunitat.