La justícia escocesa notifica a Ponsatí la retirada de l'euroordre de detenció

La justícia escocesa ha notificat formalment aquest dilluns la retirada per part de la justícia espanyola de l'euroordre contra Clara Ponsatí. Així ho ha explicat el seu advocat, Aamer Anwar, en sortir dels jutjats d'Edimburg, on aquest matí ha comparegut Ponsatí a l'espera que se'ls notifiqués pels canals oficials la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena feta pública dijous passat. Amb la retirada de l'euroordre i amb les mesures cautelars formalment aixecades Ponsatí podrà viatjar de forma lliure però no podrà trepitjar l'estat espanyol, on seria detinguda acusada de rebel·lió i malversació pel seu paper durant el referèndum. La vista sobre l'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament havia de començar el 30 de juliol però amb la retirada de l'ordre europea de detenció el jutge escocès dona el cas per arxivat.

La fiscalia d'Escòcia, que actua en nom de l'Estat espanyol, tenia previst acusar l'exconsellera d'Ensenyament de "conspiració per alterar la constitució amb mitjans criminals" i "traïció" per executar l'euroordre contra ella. Els dos crims són els que la 'Crown Office' escocesa considerava equiparables al delicte espanyol de "rebel·lió", i els que pretenien defensar durant la vista per l'extradició, que havia de començar a finals de juliol i que podia allargar-se prop de dues setmanes. Sense l'ordre europea de detenció vigent, però, el calendari legal s'acaba amb la compareixença d'aquest dilluns als jutjats d'Edimburg.

Ponsatí va establir-se la tardor passada a Bèlgica juntament amb Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. A principis de març, però, va traslladar-se a Escòcia per reprendre l'activitat acadèmica a la Universitat de Saint Andrews, on exercia quan va ser cridada a formar part del govern de Puigdemont.