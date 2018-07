Els Mossos detenen 21 persones per tràfic de drogues a la Barceloneta

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest cap de setmana 21 persones per furts, robatoris i tràfic de drogues a petita escala a la zona d'oci nocturn de la Barceloneta i el Port Olímpic, molt concorreguda per turistes en aquesta època de l'any per la seva situació propera a la platja i per l'àmplia concentració de discoteques.

L'operatiu policial va començar a les 11 de la nit de divendres i es va allargar fins dissabte a les vuit del matí i es va promoure com una activitat rutinària aprofitant l'època d'estiu i l'afluència de turistes que això comporta. Hi van participar agents de paisà, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i dels ARRO, que van fer diversos controls de pas i van enxampar in flagranti diversos lladres i persones que venien petites quantitats de droga a la zona.

El gremi i l'associació de veïns ja han alertat en diverses ocasions de l'actual situació del barri i temen que vagi a pitjor. Es queixen «del turisme a baix cost, les festes descontrolades i les irregularitats en el lloguer d'Airbnb», entre altres. Encara que, des de fa un parell de mesos, els Mossos d'Esquadra fan més controls i operatius policials a la zona, per als veïns és insuficient i parlen d'una «mala gestió»per part de l'ajuntament.