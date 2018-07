Arrimadas: «El separatisme ha decidit tancar el Parlament fins a l'octubre»

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha titllat "d'atropellament a la democràcia i a l'oposició" que la Mesa i la Junta de Portaveus hagin acordat arrencar el calendari de plens a l'octubre. "El separatisme ha decidit tancar el Parlament fins a l'octubre, silenciar l'oposició fins que els doni la gana", ha sentenciat en roda de premsa a la cambra catalana.

Arrimadas, que ha lamentat que la proposta per al ple sobre "convivència i polítiques socials" que impulsa el seu grup –desconvocat la setmana passada- no se celebri fins el 10 i l'11 d'octubre, ha assegurat que els grups independentistes "no volen donar la cara a coses molt greus". "Els que es queixaven del 155, tan bon punt recuperen les institucions, les tanquen", ha etzibat Arrimadas.

En aquest context ha contraposat les "ambaixades" i l'aportació extraordinària a TV3 a la paga extra dels treballadors públics –el Govern ha condicionat el retorn de la paga extra del 2013 i 2014 als funcionaris a l'augment de la regla de despesa-, al "nyap jurídic" d'ATLL o que es "tanqui un servei de radioteràpia a Reus" -el PSC de la ciutat ha denunciat el tancament de l'accelerador lineal de l'antic hospital "per vacances. "Per això no volen donar la cara", ha insistit Arrimadas.

En aquest context, la líder de la formació taronja ha assegurat que la majoria independentista ha tingut a la Mesa i la Junta de Portaves "l'ajuda inestimable dels populistes de Podemos, encantats que no se celebri cap ple fins després de l'estiu". "Suposo que tenien moltes ganes de descansar", ha etzibat la líder de la formació taronja al Parlament.

De fet, Arrimadas ha assegurat que "l'aposta per tancar el Parlament és una aposta per no acatar la resolució judicial", la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que dicta la suspensió de sis diputats i que obre la porta a una possible substitució temporal. El desacord entre JxCat i ERC sobre com aplicar-ho va desembocar en la desconvocatòria del ple.