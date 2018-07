Els diputats suspesos per Llarena van deixar de cobrar des del 13 de juliol

Els diputats suspesos per Llarena van deixar de cobrar des del 13 de juliol ACN

Els diputats que van ser suspesos de càrrec públic pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena van deixar de percebre el seu sou com a parlamentaris de la Cambra catalana el passat 13 de juliol, ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Artadi ha exposat que aquesta decisió ha estat comunicada per la 'oïdora de comptes' de la Cambra catalana i es va aplicar el 13 de juliol perquè va ser el dia en què el Parlament va rebre la notificació de la interlocutòria del Suprem en què es comunicava oficialment la suspensió de càrrec públic.

La portaveu ha explicat que accepten la situació, però que això no vol dir que "no s'intenti revertir legalment", i ha assegurat que la decisió és de la Mesa del Parlament --l'òrgan rector de la Cambra-- i no del Govern.