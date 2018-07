Escòcia dicta llibertat sense condicions a Ponsatí, després de retirar-se l'euroordre

Un tribunal escocès va dictar ahir la llibertat sense condicions de l'exconsellera catalana, Clara Ponsatí, després que la Justícia espanyola hagi retirat l'euroordre que va emetre en contra seu en relació amb el procés independentista del 2017 a Catalunya. En una breu vista, el jutge Nigel Ross del Tribunal d'Edimburg va anunciar la retirada de la petició d'extradició per part d'Espanya i ha declarat: «Vostè és lliure per anar-se'n». A l'inici del procés judicial el març passat, el jutge havia decretat que Ponsatí, de 61 anys i que es va lliurar voluntàriament, estaria en llibertat a Escòcia amb l'única mesura cautelar de la retirada del seu passaport, ha documentat i que avui ha recuperat. Després de la sessió, l'advocat de l'exconsellera, Aamer Anwar, va llegir un comunicat en nom de la seva representada, en el qual ha qualificat l'eliminació de l'euroordre com «una derrota humiliant» per a les autoritats espanyoles. «Aquesta és una derrota humiliant per a l'Estat espanyol des que el dia 1 d'octubre va iniciar una onada de repressió atacant als catalans, suspenent el govern, empresonant i intentant empresonar els líders independentistes», va afirmar. En declaracions als periodistes, Ponsatí va assegurar que està «determinada a seguir lluitant per la llibertat de tots els presos, els drets civils a Catalunya i la independència i la República». També ha expressat la seva intenció de viatjar ara que ja disposa del passaport.