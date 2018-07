Un home mor en un tiroteig dins d'un cotxe a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que va ser tirotejat a l'interior d'un cotxe en un carrer de Barcelona, mentre estava acompanyat per un altre home que va quedar ferit pels trets. Segons va informar la Policia de la Generalitat, els Mossos van rebre un avís a les 2:38 hores que dos homes estaven ferits per arma de foc dins d'un vehicle a la via pública, al districte de Sant Martí de Barcelona. Diversos efectius policials i d'assistència mèdica es van desplaçar al carrer de Ramon Turró, cantonada amb el carrer Llacuna, al barri del Poblenou, on s'havia localitzat el vehicle amb els dos homes ferits.

Un dels ferits va morir al mateix lloc dels fets mentre els serveis mèdics intentaven reanimar-lo, i l'altre va ser traslladat a un centre hospitalari. Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal es van fer càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i localitzar el presumpte autor.