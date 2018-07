El nou PDeCat avisa Sánchez que tindrà més díficil comptar amb el seu suport

Primer avís de la nova direcció del Partit Demòcrata al president espanyol. La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, va avisar ahir que a partir d'ara Pedro Sánchez tindrà més difícil comptar amb el suport de la formació nacionalista. Així ho va expressar la diputada al Congrés en una entrevista a Catalunya Ràdio, al costat del president del partit, David Bonvehí, després de l'assemblea del passat cap de setmana.

Nogueras va argumentar que el PDeCAT ara es coordinarà i s'ordenarà, també a l'hora de prendre decisions a Madrid. Els vots del Partit Demòcrata van ser determinants perquè s'aprovés la moció de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy.

D'altra banda, Bonvehí va instat ERC a tenir «la mateixa actitud» que el PDeCAT i participar en la Crida Nacional que promouen Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. Nogueras va fer autocrítica sobre la coordinació de les decisions preses fins ara a Madrid. Per la seva part, la vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va dir ahir que «esperava que el PDeCat no s'escori cap a espais que són impossibles, i que ells saben i coneixen».

En declaracions als periodistes durant una visita institucional a l'Ajuntament de Còrdova, Carmen Calvo va reaccionar així davant el resultat del recent congrés del PDeCAT, assenyalant que en aquest partit «són sobirans per decidir amb la seva militància el que considerin oportú».

El que desitja la vicepresidenta del Govern és que, en qualsevol cas, això es tradueixi en «aprofitar un espai de reconeixement, de compliment del nostre ordre constitucional i de resposta als problemes de Catalunya», de manera que, «si volen trobar resposta als problemes de Catalunya, governant per a tota Catalunya, ells ja saben que el Govern d'Espanya és aquí per fer la seva feina, en el marc constitucional de caràcter democràtic». Per la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va lamentar ahir la «radicalització» del PDeCAT en la seva assemblea i va demanar a la nova direcció dels demòcrates que no siguin «irresponsables» i no abandonin la via del «diàleg» i la «distensió» amb el Govern de Pedro Sánchez.



La relació amb ERC per la Crida

«La Crida no és una OPA hostil a Esquerra, fa uns anys el president Mas va demanar una llista transversal independentista. Des de llavors, sempre ho hem demanat», va dir Bonvehí. En resposta, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va insistir ahir que el seu partit no se sumarà a la plataforma Crida Nacional que impulsa Carles Puigdemont, però sí que ha defensat que totes les forces independentistes elaborin una «estratègia comuna» per aconseguir una República catalana.

Va argumentar que el seu partit no se sent interpel·lat per la Crida, perquè considera que és una iniciativa que respon a un reordenament del «centredreta» independentista i no afecta les formacions d'esquerra.