Oriol Pujol accepta dos anys i mig de presó pel «cas ITV»

L'exsecretari general de CDC Oriol Pujol ha acceptat aquest dimarts al matí dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, a més de 76.000 euros de multa per haver cobrat comissions irregulars en l'anomenat 'cas ITV'. La seva dona, Anna Vidal, també ha acceptat 15 mesos de presó per ajudar a cobrar les comissions, mentre que els empresaris han estat condemnats a dos anys i a cinc mesos de presó, segons el cas. En tots els casos les penes de presó es podran substituir per multes o treballs en benefici de la comunitat, però en el cas de Pujol i Sergi Alsina ho hauran de demanar explícitament i ho haurà d'autoritzar un tribunal.