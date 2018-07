Teresa Cunillera ofereix a Torra col·laboració en la primera reunió

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va oferir ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, col·laboració en assumptes sectorials malgrat el desacord en la demanda d'autodeterminació, i li ha expressat el seu desig que el Govern participi en espais multilaterals.

Torra i Cunillera van mantenir la primera reunió entre tots dos, de poc més d'una hora de durada, al Palau de la Generalitat, dues setmanes després de la trobada que el president català va tenir amb el cap del Govern, Pedro Sánchez, a la Moncloa. En la roda de premsa posterior, Cunillera va expressar que li havia transmès a Torra la voluntat de «col·laborar, dialogar i arribar a acords i pactes»amb el Govern.

Va admetre que hi ha un «desacord evident» en la demanda del dret a l'autodeterminació, perquè «no està contemplat en la Constitució d'Espanya ni de cap altra part», però això no vol dir, va afegir, que «no ens puguem posar d'acord en d'altres coses». Cunillera va insistir que «parlar sempre és bo i no pot fer mal a ningú», pel que va dir que li agradaria que els consellers estiguessin en les reunions multilaterals, a més dels contactes i reunions bilaterals que ja s'estan produint entre membres del Govern central i el català.



Camí per la Junta de Seguretat

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en la reunió d'ahir a la tarda, van aplanar el camí per a la convocatòria de la Junta de Seguretat. És un dels temes que s'han abordat a la trobada de gairebé una hora i mitja al Palau. En acabar, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va recordar que la convocatòria de la Junta és «una prioritat» per a l'executiu català. I al seu parer, és urgent «activar els mecanismes que posin en marxa els acords incomplerts» per l'anterior govern de l'Estat en matèria de seguretat, així com abordar «el creixement dels atacs feixistes» i l'estat de l'amenaça terrorista. Per la seva banda, Cunillera s'ha compromès a comunicar-ho al ministeri.

Una altra de les trobades entre el govern espanyol i el català va ser la reunió entre Borrell i Maragall. Tots dos van mantenir una trobada de treball, la primera des que han accedit als seus respectius càrrecs, on van poder despatxar sobre la reobertura de les delegacions catalanes a l'exterior, el compromís amb la Unió Europea de Catalunya, i la presència de la llengua catalana a les institucions de la UE, entre d'altres.

La reunió s'emmarca en el restabliment de les relacions entre el govern català i l'espanyol després de la trobada que van mantenir els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, així com els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen Calvo.

Des d'Acció Exterior, volen garanties de Borrell que no posarà impediments a la seva feina. D'aquesta manera, la conselleria ja va anunciar la reobertura de sis de les delegacions tancades pel 155: la del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units. Borrell va informar que la Generalitat va comunicar a Exteriors un dia abans que es publiqués en el Butlletí Oficial de la Generalitat la voluntat de tornar a impulsar Diplocat i reobrir la xarxa de delegacions a l'exterior.

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va declarar al matí que la reunió que tindria ahir a la tarda amb el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, fos «productiva», si bé no ha volgut anticipar quina postura adoptarà davant les demandes del dirigent independentista. Borrell es va referir a la reunió per presentar una campanya de consells per als espanyols que viatgen a l'estranger en vacances. Amb to d'humor, va apuntar que el viatge de Maragall «no és de risc», «ni tampoc és un viatge a l'estranger», encara que el seu càrrec sigui el de responsable d'acció exterior i de relacions institucionals.

En referència a aquesta reunió, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, i al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que ordeni el tancament de totes les «ambaixades de Torra» i no legitimi tampoc «l'ocupació» dels espais públics, com la plaça de Vic (Osona).

Una exigència que va traslladar a l'Executiu després que ahir el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, s'hagués reunit amb Borrell i després, ho fes amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet. Rivera, que va comparèixer en una roda de premsa a la seu d'Alcalá després de la reunió de l'Executiva Permanent de Cs, va carregar contra el Govern per donar el rang de ministre d'Exteriors a un conseller d'una comunitat autònoma. «A qui se li ocorre legitimar el senyor Maragall»?, va criticar Rivera, qui a continuació s'ha preguntat què més ha de passar perquè Sánchez «decideixi canviar de criteri i tornar al constitucionalisme». Segons va dir, «mirar cap a un altre costat no és la solució», lamentant que els «separatistes» estiguin ocupant platges, places i balcons i advertint que si es permet que prenguin «tot l'espai públic» on quedaran els drets dels catalans que no són independentistes, «a les escombraries?», va assenyalar. Els catalans no independentistes «no es mereixen» que l'Executiu miri cap a una altra banda, va dir.