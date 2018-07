Desallotgen l'assentament de Glòries a Barcelona on vivien 60 persones

L'Ajuntament de Barcelona va desallotjar aquest dimarts un assentament situat en un solar molt proper a la plaça de les Glòries, on vivien unes 60 persones. Es tracta d'un solar ocupat des del març del 2016 amb una part privada que ja va ser desallotjada i una pública, de la qual el jutge n'ha autoritzat el desallotjament després que l'Ajuntament ho sol·licités d'ofici el juny del 2017 per motius de seguretat, salubritat i per donar un ús a l'espai. Diversos equips municipals treballen amb les persones que viuen al solar des de fa setmanes i els serveis socials els han ofert atenció i allotjament, encara que una part dels qui hi vivien ho han rebutjat.