Un jutge sentencia que l'Autònoma discrimina els «no independentistes»

El Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona ha sentenciat que la Universitat Autònoma ha vulnerat els drets fonamentals dels estudiants de Joves de Societat Civil Catalana de la UAB (Joves SCC-UAB) i obliga el centre universitari a inscriure aquesta agrupació al directori de col·lectius del Campus de Bellaterra.

La sentència ratifica la mesura cautelar adoptada pel mateix Jutjat al mes d'abril, ja que considera que la universitat ha vulnerat els drets de no discriminació per raó d'opinió, de llibertat ideològica, d'expressió i a l'educació.

La magistrada ha condemnat la UAB al pagament de les costes processals, fins a un màxim de 600 euros, perquè l'exclusió de Joves SCC-UAB del directori de col·lectius de la universitat vulnera els drets fonamentals recollits a la Constitució de no discriminació per raó d'opinió (article 14), de llibertat ideològica (article 16), de llibertat d'expressió (article 20.1.a) i del dret a l'educació (article 27).

La UAB va justificar la no inscripció del col·lectiu al registre d'entitats perquè no complia els requisits establerts per la normativa i va negar qualsevol atac als drets fonamentals, assegurant que li faltava el requisit de respecte institucional al centre universitari per comentaris en contra abocats a les xarxes socials. Ara la sentència reprodueix la postura de la Fiscalia, segons la qual «resulta impossible no vincular l'expulsió del directori amb el posicionament de Joves SCC-UAB contra les tesis independentistes».